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الرياضة

عبدلي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

بقلم عزيز طالبي
عبدلي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي
عبد اللي
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سجل الدولي الجزائري حيماد عبدلي اسمه ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ23 من منافسة “الليغ 1”.

وكشف موقع “ليكيب” الفرنسي، اليوم الاثنين، القائمة الأسبوعية لنجوم الدوري الفرنسي، التي تضمنت اسم الدولي الجزائري لنادي أنجي، حيماد عبدلي. إلى جانب حارس باريس سان جيرمان، الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والفرنسي عثمان ديمبيلي.

وكان عبدلي تألق بشكل لافت في مباراة فريقه أنجي أمام نادي موناكو في الجولة الماضية، بتسجيله هدفين.

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