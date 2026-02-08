عبدلي ضمن قائمة أولمبيك مارسيليا المعنية بمواجهة البي آس جي

تواجد الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، ضمن القائمة الموسعة لفريقه أولمبيك مارسيليا، المعنية بمباراتهم المقبلة ضد مضيفهم نادي باريس سان جيرمان.

ونشرت إدارة نادي أولمبيك مارسليا، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين المعنيين، بمواجهة باريس سان جيرمان، والتي ضمت اسم عبدلي، إلى جانب مواطنه غويري.

ويعد هذا الاستدعاء الذي حظي به عبدلي، هو الأول بالنسبة له، منذ التحاقه بنادي مارسيليا، في الميركاتو الشتوي المنقضي.

يذكر أن المباراة التي ستجمع حيماد عبدلي، وناديه أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد، بمضيفهم باريس سان جيرمان، تدخل ضمن الجولة الـ21 من الليغ1 الفرنسية.