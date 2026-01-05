عبدلي: “لا يهم من يشارك أساسيًا أمام الكونغو والأهم هو الفوز والتأهل”

أكد الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، أن مسألة المشاركة أساسيًا في مواجهة الكونغو الديمقراطية لا تشغل تفكير لاعبي المنتخب الوطني. مشددًا على أن الهدف الأسمى يبقى تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى الدور المقبل.

وقال عبدلي خلال المنطقة المخلتطة مع الصحافيين، بخصوص إمكانية الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية: “لم أتكلم أبدا عن خيارات المدرب، فهو المخول باختيار التشكيلة الأساسية. أنا جاهز للمشاركة أساسيًا، وحتى إن لم أشارك فالأمر عادي جدًا، المهم هو الذهاب بعيدًا في البطولة”.

وعن المواجهة المرتقبة، أوضح لاعب “الخضر” أن المباراة ستكون قوية وبمستوى عالٍ، مضيفًا: “أتمنى أن نقدم أفضل مباراة أمام الكونغو، المقابلة ستكون جيّدة وبمستوى عال، الكونغو واحد من أقوى المنتخبات، ونحن جاهزون لتقديم مباراة كبيرة والتأهل”.

كما تطرق عبدلي للحديث عن مازة وحجام: “مازة كان اكتشافًا بالنسبة لي وأتمنى أن يذهب بعيدًا، فهو لاعب جيّد. وأنا حزين جدًا من أجل زميلنا حجام الذي غادر التربص وتوجه إلى سويسرا لمواصلة العلاج، إنه أمر صعب”.

وتعكس تصريحات عبدلي الروح الجماعية التي تسود صفوف المنتخب الوطني، إذ يضع اللاعبون مصلحة “الخضر” فوق كل اعتبار، في سبيل إسعاد الجماهير الجزائرية ومواصلة المشوار في المنافسة القارية.