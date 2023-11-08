عبدلي مرشح لجائزة لاعب الشهر في الليغ2 الفرنسية

رُشح الدولي الجزائري حيماد عبدلي، لاعب نادي أنجي الفرنسي، لجائزة لاعب الشهر في الليغ2 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي أنجي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن ترشيح عبدلي، لجائزة لاعب الشهر.

ويأتي ترشيح الدولي الجزائري، نظير تألقه خلال الشهر المنصرم في قيادة وسط ميدان ناديه أنجي، ومساهمته الكبيرة في النتائج المحققة.

يذكر أن حيماد عبدلي، وناديه أنجي، يحتلان حاليا المركز الثاني من ترتيب الليغ2 الفرنسية، برصيد 26 نقطة، وبفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر نادي لافال.