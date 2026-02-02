عبدلي: “مستعد لتقديم أفضل ما لدي لهذا الفريق”

أبدى الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، سعادته الكبيرة لترسيم التحاقه بنادي مارسيليا الفرنسي، مبديا عزمه تقديم أفضل ما لديه للفريق.

وصرح عبدلي، خلال تواجده اليوم الإثنين، بمقر نادي مارسيليا: “أنا جد سعيد، رغم أن الأمور حسمت في الدقيقة الأخيرة”.

كما أضاف: “أنا مستعد لتقديم أفضل ما لدي لهذا الفريق، طيلة فترة عقدي، وأتمنى أن نقدم أشياء جميلة”.

ومن المنتظر أن تقدم إدارة نادي أولمبيك مارسيليا، نجمها الجديد، الدولي الجزائري حيماد عبدلي، خلال الساعات القليلة المقبلة.