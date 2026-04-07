عبدلي مهدد بتضييع المونديال !

يواجه اللاعب الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، شبح الغياب إلى نهاية الموسم الجاري، ما يعني تضييعه حلم المشاركة مع “الخضر” في مونديال 2026.

وشارك لاعب “الخضر” بديلا، الأحد الماضي، في مباراة ناديه أولمبيك مارسيليا وموناكو. عند الدقيقة الـ 89، ولمس الكرة 10 مرات ونجح في كل تمريراته خلال دقائق قصيرة على أرض الملعب، لكنه اضطر لمغادرتها وهو مصاب.

ووفقا لما أكده موقع “footmercato” نقلا عن صحيفة “La Provence” فقد كان عبدلي، يعرج وهو يتجه نحو حافلة الفريق.

ومن المقرر أن يجري الدولي الجزائري الفحوص اللازمة، لتحديد مدى خطورة الإصابة. إلا أن الصحافة الفرنسية أكدت إمكانية غيابه عن اللقاءات القادمة لمارسيليا.

حيث أشارت نفس المصادر، إلى أن عبدلي، يعاني من إصابة على مستوى الكاحل، وهو ما يجعله بحاجة إلى راحة طويلة.