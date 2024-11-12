عبدلي: “نريد الفوز في غينيا الاستوائية رغم تأهلنا مسبقا للكان”

أكد حيماد عبدلي، العائد إلى “الخضر” بعد غياب طويل، بأن المنتخب الوطني، يبحث عن الفوز في غينيا الاستوائية، رغم ضمانه التأهل مسبقا.

وفي تصريحات من مطار هواري بومدين، اليوم الثلاثاء، قبل اقلاع طائرة المنتخب نحو “مالابو”، تحسبا للمواجهة المرتقبة الخميس، أمام غينيا الاستوائية. قال عبدلي: “حتى وأننا متأهلون مسبقا يجب أن نفوز بكل اللقاءات”.

وأضاف قائد نادي أونجي الفرنسي: “نحن الجزائر ويجب أن نفوز بأكبر عدد ممكن من اللقاءات”.

كما أوضح عبدلي، بأن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. حثهم على ضرورة الفوز في غينيا الاستوائية. وختم: “المدرب قال لنا نحن متأهلون ولكن يجب الفوز.. مثلما قلت نحن الجزائر، ويجب أن نفوز”.