عبدلي: “نستهدف الفوز أمام تنزانيا ومواجهة السنغال ستكون صعبة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، عزمه ورفقائه، على تحقيق الفوز في مواجهة منتخب تنزانيا، كما اعتبر بأن وديتهم أمام منتخب السنغال ستكون صعبة.
وصرح عبدلي، لتلفزيون “النهار”: “مباراة تنزانيا، تأهيلية، لذا علينا التعامل معها بجدية، والعمل على تحقيق الفوز على ملعبنا”.
كما أضاف الدولي الجزائري، بخصوص ودية السنغال: “المواجهة الثانية أمام منتخب السنغال، بدكار، ستكون صعبة”.
وتابع حيماد عبدلي، في ذات الخصوص: “علينا وضع كل امكانياتنا في مواجهة المنتخب السنغالي، من أجل تحقيق الفوز”.
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