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الرياضة

عبدلي: “نستهدف الفوز أمام تنزانيا ومواجهة السنغال ستكون صعبة”

بقلم كريم تيغرمت
عبدلي: “نستهدف الفوز أمام تنزانيا ومواجهة السنغال ستكون صعبة”
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أكد الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، عزمه ورفقائه، على تحقيق الفوز في مواجهة منتخب تنزانيا، كما اعتبر بأن وديتهم أمام منتخب السنغال ستكون صعبة.

وصرح عبدلي، لتلفزيون “النهار”: “مباراة تنزانيا، تأهيلية، لذا علينا التعامل معها بجدية، والعمل على تحقيق الفوز على ملعبنا”.

كما أضاف الدولي الجزائري، بخصوص ودية السنغال: “المواجهة الثانية أمام منتخب السنغال، بدكار، ستكون صعبة”.

وتابع حيماد عبدلي، في ذات الخصوص: “علينا وضع كل امكانياتنا في مواجهة المنتخب السنغالي، من أجل تحقيق الفوز”.

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