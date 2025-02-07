عبدلي: “نطمح للاطاحة بمرسليا وتحقيق الفوز أمام أنصارنا”

تحدث الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، نجم نادي أنجي الفرنسي، غن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف نادي مارسيليا، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح عبدلي، اليوم الجمعة، في ندوة صحفية: “تحت جد مركزين، نسعى لضمان البقاء في أسرع وقت ممكن”.

كما أضاف: “ّأولمبيك مارسيليا فريق كبير، سنحاول ايقافهم، وتسعى لتحقيق الفوز على ملعبنا وأمام جماهيرنا”.

يذكر أن حيماد عبدلي، سيصطدم في مباراتهم المقبلة، المقررة هذا الأحد، بمواطنيه، أمين غويري، واسماعيل بن ناصر، اللذان التحقا مؤخرا، بفريق أولمبيك مارسيليا.