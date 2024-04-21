عبدلي هداف ويقود أنجي لفوز جديد على حساب تروا

قاد الدولي الجزائري حيماد عبدلي، أمس السبت، ناديه أنجي، لتحقيق فوز جديد، على حساب الضيف نادي تروا، ضمن الليغ 2 الفرنسية.

وشارك عبدلي أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه أنجي، في هذه المباراة التي جمعتهم بفريق تروا، والتي تدخل ضمن الجولة الـ33 من الليغ2.

كما تمكن الدولي الجزائري، من البروز بقوة في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة، بتسجيله هدف الفوز لصالح فريقه.

وانتهت هذه المباراة بفوز حيماد عبدلي، وناديه أنجي، بنتيجة هدفين لهدف، على حساب الضيف نادي تروا.