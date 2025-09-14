عبدلي هدّافا في الليغ 1 وينال تنقيطا مميّزا

سجّل الدولي الجزائري عبدلي حماد هدفًا في الدقيقة التسعين من ركلة جزاء، منح من خلاله فريقه أنجي تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه نادي ميتز، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل حماد أرضية الميدان كبديل في الدقيقة الخامسة والسبعين، وقدم أداءً لافتًا تُوِّج بهدف التعادل، مما جعله يتحصل على تقييم قدره 7.4 حسب موقع “سوفاسكور” المتخصص في إحصائيات اللاعبين

من جهته، شارك مواطنه وزميله في الفريق هاريس بلقبلة أساسيًا، حيث لعب كامل أطوار المباراة، وقدم أداءً مستقرًا نال من خلاله تقييمًا بلغ 7.3 وفق نفس المصدر

ويعد هذا التعادل نتيجة إيجابية لفريق أنجي خارج قواعده، كما يؤكد مرة أخرى القيمة التي يضيفها اللاعبون الجزائريون في مختلف البطولات الأوروبية.