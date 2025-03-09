عبدلي وبلقبلة أساسيين مع أنجي في مواجهة بريست

يواجه الثنائي الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، وهاريس بلقبلة، أمسية اليوم الأحد، رفقة ناديهما أنجي، مضيفهم فريق بريست، لحساب الليغ1.

وكشفت إدارة نادي أنجي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت اسمي عبدلي، وبلقبلة.

ويسعى الثنائي الدولي الجزائري، ليفادة فريقهم لتحقيق فوز جديد، من أجل رفع رصيدهم من النقاط، والابتعاد عن منطقة الخطر.

يذكر أن هذه المباراة اليت ستجمع حيماد عبدلي، وهاريس بلقبلة، وناديهما أنجي، بفريق بريست، تدهل ضمن الجولة الـ25 من الليغ1.