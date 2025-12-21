عبدلي يؤكد جاهزيته ويُطمئن بيتكوفيتش

أكد اللاعب الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، جاهزيته للمشاركة رفقة “الخضر” في كأس أمم إفريقيا، التي ستنطلق اليوم الأحد، على الرغم من تضييعه تربص سيدي موسى، الذي انطلق الاثنين الفارط.

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد وجه الدعوة لمتوسط ميدان أونجي الفرنسي. من أجل المشاركة في الـ”كان” عشية السفر إلى المغرب، الجمعة الفارطة، بعد إعفاء حسام عوار، بسبب الإصابة.

وفي تصريحات خص بها القناة الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لم يخف عبدلي. المتألق في سماء “الليغ1” سعادته الكبيرة بالتواجد رفقة المنتخب، مبرزا أن هذا الأمر يشعره بالارتياح.

قبل أن يضيف لاعب “الخضر” على هامش أول حصة تدريبية في المغرب، أمس السبت، بخصوص استدعائه لتعويض عوار: “كان يجب أن أبقى مركزا.. كنت ضمن القائمة الموسعة وبقيت مهتما وأتدرب مع فريقي، لذا أنا في لياقة جيدة وكل شيء على ما يرام”.