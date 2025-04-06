عبدلي يبدي فخره ببلوغ المباراة رقم 100 مع ناديه أنجي

أبدى الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، سعادته ببلوغه مباراته رقم 100 بألوان ناديه أنجي الفرنسي، خلال مشاركته في المباراة الأخيرة التي جمعتهم بنادي باريس سان جيرمان.

ونشر عبدلي، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، صور له من مشاركته في مباراتهم أمام البي آس جي، والتي انتهت بفوز هذا الأخير بهدف دون رد.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه الصور، بتعليق قال فيه: “فخور بمباراتي رقم 100 مع أنجي، الآن علينا التركيز على أهدافنا”.

يذكر أن إدارة نادي أنجي، كانت قد هنأت عبر صفحتها الرسمية، نجمها الجزائري، حيماد عبدلي، لبلوغه 100 مباراة مع الفريق.