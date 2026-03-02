عبدلي يترك بصمته في قمة مارسيليا وليون

وضع الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، بصمته في قمة الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي التي جمعت أولمبيك مارسيليا بضيفه أولمبيك ليون، رغم دخوله في الدقائق الأخيرة، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في مباراة غاب عنها المهاجم الجزائري ، أمين غويري، بسبب الإصابة.

ودخل عبدلي بديلا في الدقيقة الـ85، حيث منح الإضافة المطلوبة في وسط الميدان خلال اللحظات الحاسمة، وساهم في الحفاظ على توازن فريقه وتأمين النتيجة في الدقائق الأخيرة التي عرفت ضغطا كبيرا من جانب ليون بحثا عن التعديل.

الحضور البدني والجاهزية الذهنية لعبدلي ظهرا بوضوح، خاصة في تدخلاته وانضباطه التكتيكي، ما جعله محل إشادة من الصفحة الرسمية للنادي التي علقت بعد المباراة بعبارة لافتة: “الاسم الكامل: حيماد عبدلي.. علامة خصوصية.. ممنوع المرور”، في إشارة إلى صلابته ودوره في غلق المساحات أمام المنافس.

وتؤكد هذه المشاركة الجديدة أن عبدلي يواصل كسب الثقة تدريجيا داخل التشكيلة، حتى وإن جاءت مساهمته هذه المرة في دقائق معدودة، إلا أنها كانت مؤثرة في قمة مثيرة وحاسمة.