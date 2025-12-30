عبدلي يحدد شروطه لتغيير الأجواء هذا الميركاتو

لا يزال الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، لاعب نادي أنجي الفرنسي، يدرس خياراته بعناية بخصوص مستقبله. في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به من عدة أندية في الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب تقرير لموقع “butfootballclub”، فإن عبدلي، البالغ من العمر 26 عامًا، لم يتخذ بعد قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة، ويفضل التركيز في الوقت الراهن على مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا، حيث يقدم “الخضر” مستويات قوية بتحقيقهم انتصارين، رغم قلة دقائق لعب عبدلي في البطولة.

ويدرك لاعب وسط أنجي حجم الاهتمام الذي أبداه كل من أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون، إلا أن ذلك لم يدفعه إلى التسرع في حسم مستقبله، خاصة في ظل وضعية ناديه الحالي.

وينتهي عقد عبدلي مع أنجي شهر جوان المقبل، غير أن إدارة النادي، بقيادة الرئيس شعبان، لا تنوي التفريط في اللاعب بشروط ضعيفة، خصوصًا وأنها لم تتلقَّ اتصالات رسمية مباشرة في الأيام الأخيرة.

كما أن وجود ملفات أخرى قابلة لتحقيق مداخيل مالية معتبرة يجعل النادي في موقف تفاوضي مريح، دون ضغط زمني.

وفي السياق ذاته، دخلت أندية من إيطاليا وإسبانيا سباق التعاقد مع عبدلي، بينما خرج ستاد رين من المنافسة، في حين يبقى اهتمام ليل قائمًا بشكل غير مباشر. ورغم استمرار مارسيليا وليون في سباق الظفر بخدماته، إلا أن أنجي يواجه صعوبات مالية، ما يجبره على تسريح بعض اللاعبين قبل التفكير في إبرام صفقات جديدة.

ومن بين الشروط الأساسية التي يضعها عبدلي، رغبته في التوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات مع ناديه المستقبلي. ما يعكس طموحه في الاستقرار ومواصلة التطور في مشروع رياضي واضح.