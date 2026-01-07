عبدلي يحسم وجهته المستقبلية

دخل ملف الدولي الجزائري، حيماد عبدلي (26 سنة)، مرحلة حاسمة خلال الأيام الأخيرة، في ظل اقتراب نهاية عقده مع نادي أنجي صيف شهر جوان القادم.

في وقت بات فيه واحدا من أكثر لاعبي الوسط طلبًا في الدوري الفرنسي. نظير تقديمه مستويات قوية وثابتة مع أنجي هذا الموسم، إذ فرض نفسه ضمن ركائز الفريق، وأصبح محل اهتمام عدة أندية، خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية التي تدفع أندية “الليغ 1” للبحث عن صفقات منخفضة التكلفة ولاعبين أحرار.

ورغم وجوده حاليًا مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، إلا أن اسم عبدلي، ظل حاضرًا بقوة في كواليس الميركاتو، إذ تسارعت الاتصالات مع محيطه، مستغلين دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

وفي فرنسا، برز اهتمام ناديين كبيرين بشكل واضح، يتعلق الأمر بأولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون، في صراع مباشر للظفر بخدمات متوسط الميدان الجزائري، غير أن اللاعب لم يرغب في إطالة “المسلسل” واتخذ قراره النهائي.

مارسيليا الوجهة المفضلة

ووفقًا لما كشفه موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن حيماد عبدلي حسم خياره وفضّل الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا. بعد دراسة متأنية لمختلف العروض والمشاريع الرياضية المعروضة عليه.

وقد نال المشروع الرياضي للنادي إعجاب اللاعب، خاصة الدور المحوري الذي اقترحه مسؤولو “لوام” له في منظومة الفريق، ما جعل كفة مارسيليا ترجح على حساب ليون.

للإشارة، يملك لاعب الخُضر، حيماد عبدلي، أحقية التوقيع لأي نادٍ بداية من 1 جانفي الجاري، من أجل الالتحاق به صيفًا، غير أن سيناريو انتقاله خلال الميركاتو الشتوي الحالي يبقى قائمًا، في حال توصل مارسيليا إلى اتفاق مع أنجي، الذي يفضّل الاستفادة ماديًا بدل خسارة أحد أبرز لاعبيه مجانًا في نهاية الموسم.