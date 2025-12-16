عبدلي يخرج عن صمته بعد استبعاده من الـ”كان”

خرج اللاعب الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، عن صمته لأول مرة، بعد استبعاده عن قائمة المنتخب الوطني، المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وصنع قرار الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بعدم استبعاد عبدلي. المتألق في الموسم الجاري رفقة أونجي، في “الليغ1” الفرنسية، جدلا كبيرا بين عشاق “الخضر”. الذين أجمعوا أنه الأحق بالمشاركة في الـ”كان” مقارنة بأسماء أخرى.

وفي تغريدة أطلقها أمس الاثنين، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، وضع صاحب الـ 26 ربيعا، حدا للجدل القائم حول استبعاده من قائمة الـ”كان”. مبرزا أنه سيبقى وفيا لـ”الخضر” بغض النظر عن خيارات بيتكوفيتش.

وقال عبدلي: “مهما كانت الإختيارات، المنتخب الوطني يبقى فوق كل إعتبار”.

وواصل اللاعب الذي يحظى باهتمام اشبيلية الاسباني، وكبار “الليغ1” الفرنسية: “كلنا خلف المنتخب.. قوة وشرف”.