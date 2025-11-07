عبدلي يرفض التجديد مع أنجي ويقترب من الرحيل

يبدو أن أيام الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، باتت معدودة مع نادي أنجي الفرنسي، رغم ارتباطه بعقد يمتد إلى جوان 2026.

فبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن متوسط الميدان الجزائري رفض العرض الجديد الذي قدمته له إدارة النادي منتصف شهر أكتوبر، رغم أنه كان مغريًا جدًا وكان سيجعله الأعلى أجرًا في الفريق، براتب يصل حاليًا إلى حوالي 40 ألف يورو شهريًا دون احتساب المنح.

عبدلي (25 عامًا) تعافى مؤخرًا من إصابة في الظهر كانت قد عطلت تحضيراته الصيفية، حيث خضع لعملية ناجحة مكنته من استعادة لياقته الكاملة.

وقد قدم خلال الأسابيع الماضية مستويات مميزة، خاصة في لقاءي مارسيليا (2-2) وليل (0-1)، حيث قطع ما يقارب 11.8 كلم خلال المباراة الأخيرة، ليؤكد مكانته كأحد أعمدة الفريق الأساسية منذ انضمامه إلى أنجي سنة 2022 قادمًا من نادي لوهافر.

إدارة النادي الفرنسي سعت لتجديد عقد اللاعب وتحصينه من إغراءات الأندية المهتمة بخدماته، إلا أن عبدلي يبدو مصممًا على خوض تجربة جديدة في نهاية الموسم.

فخلال الصيف الماضي، حُددت قيمة بيعه ما بين 8 و10 ملايين يورو، وهو ما أبعد عدة أندية مهتمة مثل تورينو الإيطالي، ليدز يونايتد الإنجليزي، ومونشنغلادباخ الألماني، الذي كان مترددًا بينه وبين الأمريكي جيوفاني رينا.

كما أبدى نادي إشبيلية الإسباني رغبة في ضمه على شكل إعارة مع خيار الشراء.

وأوضح المصدر، أن اللاعب الجزائري لا يرغب في الانتقال إلى الشرق الأوسط أو تركيا، ويفضل الاستمرار في أوروبا ضمن مشروع رياضي طموح يساعده على التطور أكثر، خصوصًا وأنه يضع نصب عينيه المشاركة في كأس العالم 2026 مع المنتخب الجزائري، بعد أن ضمن “الخضر” تواجدهم في هذه المنافسة العالمية.