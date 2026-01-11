عبدلي يرفض ليون ويختار وجهته القادمة

رفض اللاعب الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، عرضا رسميا قدم إليه من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الراغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي عقد لاعب “الخضر” مع ناديه الحالي، أونجي الفرنسي، الصيف القادم، ما يمنحه فرصة التفاوض مع أي نادٍ يريده على أن يلتحق به مجانا مع نهاية الموسم أو ضمه جانفي الجاري مقابل الاتفاق مع إدارة أونجي.

وكشف الصحفي التركي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين “Ekrem KONUR” أن عبدلي، رفض عرضا رسميا من أولمبيك ليون.

مشيرا في تغريدة أطلقها على حسابه الشخصي عبر منصة “X” أن الدولي الجزائري. يفضل الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا، الذي حضر له عقدا يمتد لـ 5 سنوات.

كما أبرز الصحفي التركي في المقابل، بأن مسؤولي نادي أونجي. لا يمانعون بيع عقد عبدلي، وذلك، مقابل 4 إلى 5 ملايين أورو.

وخاض صاحب الـ 26 ربيعا، الذي استنجد به الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. في “كان 2025” لتعويض الغائب بسبب الإصابة حسام عوار، 13 مباراة هذا الموسم رفقة أونجي، سجل خلالها هدفين.