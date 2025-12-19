عبدلي يرفع التحدي:”سنفاجئ الجميع في كأس أمم إفريقيا”

عبّر الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، عن ثقته الكبيرة في حظوظ المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

مؤكدًا أن “الخضر” قادرون على قلب التوقعات ومفاجأة أكثر من منتخب، رغم الإخفاقات الأخيرة في المنافسة القارية.

وفي تصريحاته، لموقع “فوت ميركاتو” اليوم الجمعة، اعترف عبدلي بأن الخروج من دور المجموعات في آخر نسختين من “الكان” كان أمرًا صعبًا على اللاعبين والأنصار.

وقال عبداللي:”ربما سنُصدم أكثر من منتخب في كأس أمم إفريقيا، بطبيعة الحال، عندما ترى النسختين الأخيرتين من الكان، خرجنا من دور المجموعات، وكان ذلك صعبًا”.

وأضاف اللاعب:”حدثت تغييرات، والآن الناس يتوقعون أن نُقصى من دور المجموعات، والأمر يعود إلينا لنُفاجئهم. أعتقد أنه في المغرب لدينا كل حظوظنا”.

ويُضاف إلى ذلك أن حيماد عبدلي سينضم رسميًا لتربص المنتخب الوطني، بعد استدعائه من طرف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لتعويض زميله المصاب، حسام عوار، ليكون بذلك جاهزًا للمساهمة في جهود “الخضر” خلال كأس أمم إفريقيا المقبلة.