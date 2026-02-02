عبدلي يصل إلى مارسيليا تمهيدا للانضمام إلى “لوام”

حل اللاعب الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، صبيحة اليوم الاثنين، بمدينة مارسيليا تحسبا للتوقيع في “لوام”، ليزامل بذلك، مواطنه أمين غويري.

وكانت إدارة نادي الجنوب، قد كثفت في الساعات الماضية، مفاوضاتها مع نظيرتها في أونجي. من أجل حسم صفقة عبدلي، في الميركاتو الشتوي الحالي، الذي يختتم في فرنسا مساء اليوم الاثنين، عند الساعة 20:00.

ورضخ مسؤولو نادي أونجي، للأمر الواقع أمام إصرار عبدلي، على الرحيل نحو مارسيليا، بعدما كانوا قد رفضوا سابقا عرضا رسميا من الأولمبيك بقيمة 2 مليون أورو.

غير أن إدارة أونجي، فضلت في الأخير بيع لاعبها الدولي الجزائري. من أجل تفادي رحيله مجانا مع نهاية الموسم، على اعتبار أن عقده سينتهي مع الفريق الصيف القادم.

وتناقلت مختلف المواقع الفرنسية، صورة لعبدلي، بمدينة مارسيليا، وهو يحمل وشاح نادي الجنوب، في انتظار اجتيازه الفحص الطبي وتوقيع عقدها رسميا، على أن يقدم بعدها إلى وسائل الإعلام.