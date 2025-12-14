عبدلي يقترب من الليغا الإسبانية عبر بوابة هذا النادي !

وضع نادي إشبيلية الإسباني الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، ضمن أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. في خطوة تهدف إلى تعزيز خط وسط الفريق تحسبا للموسم القادم.

وذكر موقع “فوت ميركاتو”، اليوم الأحد، أن لاعب وسط نادي أنجي الفرنسي سيصبح حرا بعد 6 أشهر. ما يجعل الصفقة مغرية لإشبيلية الذي يخطط للتقدم بعرض رسمي فور فتح سوق الانتقالات الصيفية.

ويحتل النادي الأندلسي المرتبة الثامنة في ترتيب الدوري الإسباني، ويسعى لإعادة ترتيب أوراقه والعودة بقوة إلى الواجهة القارية. إذ يرى في عبدلي خيارا مناسبا بفضل ديناميكيته وقدرته على الربط بين الخطوط.

يذكر أن حيماد عبدلي، قدّم مستويات لافتة مع أنجي في الدوري الفرنسي، ما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية. غير أن اهتمام إشبيلية يبدو الأكثر جدية في انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة.