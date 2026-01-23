عبدلي يتحدّى إدارة أنجي

تزداد وضعية الدولي الجزائري حيماد عبدلي تعقيدًا مع نادي أنجي، بعدما عبّر عن رغبته في الالتحاق بأولمبيك مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ورغم عودته مؤخرًا من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، إلا أن المفاوضات بين أنجي والنادي الفرنسي الجنوبي وصلت إلى طريق مسدود، ما أدى إلى توتر واضح في علاقة اللاعب بإدارته.

ومنذ بداية الأسبوع، يواصل عبدلي التدرب مع الفريق الرديف لأنجي، في خطوة تعكس حالة الجمود الحاصلة في ملف انتقاله. كما تقرر غيابه عن قائمة الفريق المعنية بمواجهة باريس أف سي، المقررة هذا الأحد على الساعة الخامسة والربع مساءً، ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وأكد المدير الرياضي لنادي أنجي، لوران بواسيي، الخبر هذا الجمعة على هامش تقديم الوافد الجديد الهولندي برانكو فان دن بومين. وأوضح المسؤول أن اللاعب لا يشعر حاليًا بأنه جاهز ذهنيًا لمساعدة الفريق.

وأشار بواسيي إلى أن المدرب أليكس دوجو بحاجة إلى لاعبين مستعدين ذهنيًا بنسبة كاملة لخوض مباريات على أعلى مستوى، معتبرًا أن عبدلي يعيش حالة تشتت في الوقت الراهن، في وقت يركز فيه النادي بشكل كامل على مواجهته المقبلة أمام باريس أف سي.