عبدوش:”قررنا منع بن واحي من تدريب الفريق”

قررت اليوم الإثنين إدارة فريق إتحاد العاصمة توقيف المدرب المغربي، جميل بن واحي، تحفظيا من منصبه.

حيث كشف المدير العام لفريق إتحاد العاصمة، رضا عبدوش، سبب رفض، بن واحي، تنقل التشكيلة العاصمية إلى تركيا.

وقال، عبدوش، خلال ندوة صحفية عقدها أمسية اليوم الإثنين بالمدرسة العليا للفندقة:”بن واحي رفض التنقل إلى تركيا لأسباب واهية”.

“من بينها عدم وجود إسم المدافع، مصطفى بوشينة، والمدرب المساعد، نسيم صفراوي، في القائمة رغم أن الأمر خارج عن نطاقنا”.

قبل أن يختم:”لم نقم بإقالة بن واحي لحد الآن، قُلت المدرب السابق كتعبير فقط، لقد اجتمع مجلس الإدارة اليوم واتخذنا قرار احترازي، بتوقيفه عن تدريب الفريق”.