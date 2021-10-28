عبدوش: الإعلام يعيش تحولات جديدة تتطلب التحلي بالمواطنة

قال رئيس جمعية صحفيي الجزائر العاصمة سليمان عبدوش، أن قطاع الإعلام يعيش في خضم تحولات جديدة تتطلب التحلي بروح المواطنة.

جاء تصريح عبدوش خلال اليوم الوطني للصحافة والذكرى الـ59 لبسط إسترجاع السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون. مشيرا إلى أن الإعلام تواجهه تحديات ورهانات أصبح فيها الإعلام ركيزة أساسية أكثر من أي وقت مضى. إثر الإنتشار الرهيب للأخبار الزائفة الموجهة لأغراض تخدم أطراف خارجية.

بالمقابل كشف ذات المتحدث، أن جمعية صحفيي الجزائر العاصمة تعمل على حث الزملاء لانتقاء المعلومات الدقيقة وتحري الأخبار قبل نشرها. لتحقيق إعلام موضوعي ووطني بالدرجة الأولى.

كما دعا عبدوش إلى تحقيق إعلام وطني يعمل على صدّ كل ما تتعرض له بلادنا من دعايات مغرضة في الآونة الأخيرة. هدفها الاول المساس بالسيادة الوطنية.

وتؤكد الجمعية انخراطها التام في أجل ممارسة إعلامية لا حدود لها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة. لبعث الممارسة الإعلامية بالشكل الذي يكرس فعليا حق المواطن في الإعلام.

وشرعت الجمعية في إعداد أرضية مقترحات ورفعها لوزارة الاتصال قصد المساهمة البناءة في الحوار الهادف لإعادة بعث الصحافة الوطنية. بما يتماشى وتطلعات الجزائريين دولة وشعبا في تكريس الدولة الديمقراطية على أسس العدالة الاجتماعية.

طالع أيضا