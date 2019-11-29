عبدوش: “لا يوجد أي فريق احترم قوانين الاحتراف” !

الرياضة
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عبدوش: “لا يوجد أي فريق احترم قوانين الاحتراف” !
بقلم أمير بهلول

أكد “رضا عبدوش” رئيس لجنة مراقبة وتسيير الموارد المالية للأندية أنه لا يوجد أي فريق احترم قوانين الاحتراف بحذافيرها، وعلى الجميع أن يغير التسيير.

وصرح “عبدوش” لإذاعة البهجة: “أرقام الديون مخيفة، قد نصل حتى للضعف (200 مليون أورو)”.

وأضاف: “سوء التسيير هو سبب هذه الديون، علينا أن نغير الكثير من الأمور في تسيير الأندية”.

وتابع: “هناك قوانين وضوابط يجب على الجميع احترامها، لا يوجد أي فريق احترم قوانين وزارة الشباب والرياضة في 2010”.

في حين ختم كلامه: “نطلب من جميع الأندية أن تعود للقوانين لأن التنظيم هو الأهم في تسيير الأندية”.


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