عبدوش: “لا يوجد أي فريق احترم قوانين الاحتراف” !

أكد “رضا عبدوش” رئيس لجنة مراقبة وتسيير الموارد المالية للأندية أنه لا يوجد أي فريق احترم قوانين الاحتراف بحذافيرها، وعلى الجميع أن يغير التسيير.

وصرح “عبدوش” لإذاعة البهجة: “أرقام الديون مخيفة، قد نصل حتى للضعف (200 مليون أورو)”.

وأضاف: “سوء التسيير هو سبب هذه الديون، علينا أن نغير الكثير من الأمور في تسيير الأندية”.

وتابع: “هناك قوانين وضوابط يجب على الجميع احترامها، لا يوجد أي فريق احترم قوانين وزارة الشباب والرياضة في 2010”.

في حين ختم كلامه: “نطلب من جميع الأندية أن تعود للقوانين لأن التنظيم هو الأهم في تسيير الأندية”.