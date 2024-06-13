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الرياضة

عبدوش يستقيل من منصب مستشار رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة

بقلم فيصل زيان بوزيان
عبدوش يستقيل من منصب مستشار رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة
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أعلنت إدارة نادي إتحاد العاصمة، اليوم الحميس، عن إستقالة مستشار رئيس مجلس الإدارة، رضا عبدوش، من منصبه، بعد حوالي سنتين من تعيينه.

وحسب بيان إدارة إتحاد العاصمة، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي، بمنصة “فيسبوك”، فقد قدم المعني إستقالته من منصبه، لدواع صحية وشخصية.

وللإشارة، سبق للمستشار رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة، رضا عبدوش، أن قدم إستقالته إلى رئيس مجلس الإدارة، كمال حسينة، مساء أول أمس الثلاثاء، حسب ما كشفته مصادر النهار أونلاين.

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