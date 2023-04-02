قناة النهار عبدو: التمثيل ليس دراسة وتكوين بل موهبة بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أفريل 2023 - 10:16 شارك غرِّد أرسل 36 0 عبدو: التمثيل ليس دراسة وتكوين بل موهبة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kQJ7x برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: 150 رجل أعمال سينتقلون بعد رمضان لأوغندا لتباحث إمكانية الإستثمار قناة النهار 12 مارس محمد علال يشيد بالمشوار الفنّي للفنانة بيونة قناة النهار 31 مارس "توفيق حكار :"الشركة تعزم لطرح 100 مليار متر مكعب من الغاز بالسوق قناة النهار 14 مارس الإعجاز العلمي في القرآن: الخلايا الجذعية وعلاقتها بالصيام قناة النهار 27 مارس خالد طاهيري: بنت البلاد 3 خدمناه من القلب وسناو مفاجآت كبيرة قناة النهار 01 أفريل زابيينع رمضان يعود إليكم في عدد جديد مليئ بالمفاجأت مع ألمع الفنانين الجزائريين قناة النهار 25 مارس من أكبر العمليات.. الأمن يحجز قرابة 2 مليون قرص "بريغابالين" عشية رمضان قناة النهار 24 مارس زمن الفتن / فتنة الدنيا قناة النهار 24 مارس وزارة الخارجية: مراسم تسليم واستلام المهام بين رمطان لعمامرة و أحمد عطاف قناة النهار 18 مارس "مصطفى زبدي :" الأسعار الجنونية السابقة للسيارات أصبحت من الماضي قناة النهار 19 مارس