عبدو درياسة: فنان مغربي يسرق أغنية مبروك علينا وسأتقدم بشكوى

استنكر الفنان الجزائري عبدو، إبن النجم الراحل رابح درياسة، إقدام مغني مغربي على سرقة أغنيته “مبروك علينا” والتي أطلقها سنة 1986.

وكتب الفنان على صفحته بانستغرام: “بعد الاطلاع على حصة في قناة M2 المغربية. أين أكدت المذيعة مقدمة شخصًا يؤدي أغنية الوالد المرحوم مبروك علينا على أنه صاحبها. سوف أعاتب الفنان بنفسه حيث كذب على نفسه وعلى الناس. ناسيا المشوار الكبير لرابح درياسة وأعتبرها سرقة للأغنية الجزائرية”.

كما أوضح عبدو درياسة للجميع، أن كل الحقوق للأغاني الخاصة بالمرحوم رابح درياسة سيدافع عنها من طرفه شخصيا. مشيرا إلى أنها محفوظة في الـ”LA SACEM” المنظمة العالمية لحقوق المؤلف.

وواصل الفنان بالقول: “هذا لا يمنعني أن أقدم شكوى رسمية ضد هذا الفنان والتلفزيون المغربي 2M”.

كما نشر الفنان مقطع فيديو قال فيه: “أغنية لوالدي لديها أكثر من 30 سنة، أقدم فنان مغربي على نسبها لإسمه، ونسي أن الأغنية صدرت سنة 1986، عندما شارك المنتخب الوطني الجزائري في مونديال المكسيك”.

وأضاف عبدو درياسة: “كل الناس تعرف الأغنية، وإذا أراد هذا الفنان المغربي أن يكذب على نفسه، ويصدق نفسه، توجد حقوق المؤلف ويستطيع الإطلاع على الأغنية ومتى صدرت”.

وأكد الفنان احترامه للشعب المغربي وتمنى الأفضل لفريقهم في مونديال قطر، مؤكدا أن إعادتهم لأغاني والده لا يزعجه ولكن بشرط نسبها له.

https://www.instagram.com/p/Cl1YKVsDdFW/