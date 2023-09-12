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عبدو سمار أمام العدالة مجددا بعد شكوى رفعها ضده متصرف بوزارة الخارجية

بقلم النهار اولاين
عبدو سمار أمام العدالة مجددا بعد شكوى رفعها ضده متصرف بوزارة الخارجية
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من المنتظر أن تفتح محكمة الجنح ببئر مراد رايس يوم 20 سبتمبر الجاري ملف قضية عبدو سمار رفقة متهمين آخرين. من بينهم مسؤول سابق بمصلحة الكاميرا والمراقبة بمطار هواري بومدين وكذلك متهمين آخرين.

هذا بعدما وجهت تهم من بينها القيام عمدا بنشر و بث عن طريق الاتصالات الالكترونية او منظومة معلوماتية اخبار كاذبة هذا بعد شكوى رفعها ضدهم “م.خ” متصرف بوزارة الخارجية .
و للتذكير سبق و ان تم الحكم على عبدو سمار من قبل بعقوبات سالبة للحرية .

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