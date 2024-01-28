عبدي: “أثبتنا بأننا نملك مجموعة جيدة قادرة على تشريف الراية الوطنية”

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الأحد، إلى أرض الوطن، عائدة من مصر، بعد مشاركتها في البطولة الإفريقية، وحصدها المركز الثاني.

وفور نزولهم بمطار “هواري بومدين”، صرح اللاعب أيوب عبدي، لتلفزيون النهار”: “بلغنا الدور النهائي من البطولة الإفريقية، لكن للأسف لم ننجح في الفوز بالمباراة”.

وصرح عبدي، اليوم الأحد، لتلفيزون “النهار”: “بلغنا الدور النهائي من البطولة الإفريقية، لكن للأسف لم ننجح في الفوز بالمباراة”.

كما أضاف: “المجموعة كانت متحدة، وساعدنا بعضنا لبلوغ هذا المستوى، أين أظهرنا بأننا نملك فريق جيد”

وتابع لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد أيوب عبدي: “بالعمل يمكننا أهدافنا، وسنرفع التحدي لتشريف الراية الوطنية”.