عبد الباقي بن زيان يستقبل السفير والمنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر

استقبل عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، السفير والمنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، إريك أوفرفست.

مراسيم الإستقبال تمت بمقر الوزارة اين تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي.

وهذا في مجال المحاضرات والندوات التي تقيمها الأمم المتحدة، وتوسيعه في مجالات تعليمية أخرى، كالرقمنة ومسائل التشغيلية.

بالإضافة إلى واستغلال التجارب النموذجية الناجحة في بعض المؤسسات الجامعية.

وتنذرج الزيارة في إطار برامج التعاون الجديدة بين الجزائر والأمم المتحدة، لتشمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة الموجودة في الجزائرالـ 15.

وذلك على غرار الفاو واليونسكو ولونيدي والبيتي والبنيد وغيرها من المنظمات الأخرى، وبرامج التوظيف في الاقتصاد الدوري والوظائف الخضراء.

من جهته ألح سفير الأمم المتحدة على استغلال تجربة الجزائر في مكافحة الجراد، والتي يمكن أن تعمم في الدول العشر المنضمة إلى لجنة مكافحة الجراد بإفريقيا.

وكذا التكوين على غرار الماستر في قسنطينة 3 حول الصناعات الإبتكارية والثقافية.

كما طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي من سفير الأمم المتحد ضرورة إشراك الخبراء الجزائريين لتقييم برامج الأمم المتحدة ، في كل الميادين نظرا لتوفرهم على خبرات عالية.