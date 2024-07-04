عبد الحاكم باعزيز رئيسا جديدا للنادي الهاوي لشبيبة الساورة

أعلنت إدارة فريق شبيبة الساورة، عن استكمال الاجراءات القانونية لتسيير النادي الهاوي، بعد نهاية العهدة الأولمبية لجميع الأندية.

وكشفت إدارة فريق شبيبة الساورة عبر صفحتها الرسمية، عن استقالة المكتب السابق، بنهاية العهدة الأولمبية.

وانعقدت أمس الأربعاء، جمعية عامة انتخابية، أسفرت عن فوز المترشح باعزيز عبد الحاكم، رفقة أعضائه بالأغلبية الساحقة.

وعبرت إدارة فريق شبيبة الساورة، عن تمنياتها بالتوفيق لباعزيز عبد الحاكم، وأعضائه، في المهام التي تنتظرهم.