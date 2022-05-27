عبد الحفيظ إيزم:”بعض الرياضيين خانوا أمانة الجزائر والقضية لدى العدالة”

كشف، رئيس الإتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، عبدالحفيظ إيزم، عن سابقة خطيرة وقعت بعد مشاركة الجزائر بمنافسة الجمباز بفرنسا.

وفي مكالمة هاتفية مع قناة النهار، تحدث عبد الحفيظ إيزم، عن فرار رياضيين جزائريين من بعثاتهم المشاركة في المنافسات المدرسية الدولية”.

وقال رئيس الإتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. عبدالحفيظ إيزم في هذا الشأن:” الرياضيون الذين فرّوا في فرنسا خانوا الأمانة”.

وأضاف إيزم:”منافسة الجمباز بمنطقة النورمادي بفرنسا، والتي إنطلقت بتاريخ الـ14 ماي لغاية 22 ماي شاركت فيها الجزائر ب7 تخصصات”.

كما كشف ذات المتحدث:”شاركت الجزائر في عدة تخصصات، بما فيها ذوي الإحتياجات الخاصة، وتحصلنا على عدة ميداليات، مكنتنا من إحتلال مرتبة مع الـ10الأوائل”.

وأوضح عبد الحفيظ إيزم:” خلال هذه المنافسة، تم عقد الجمعية العامة العادية الإنتخابية للإتحاد الدولي للرياضات المدرسية”.

وتابع إيزم: “لقد تم إنتخابي كعضو في المكتب التنفيذي، للإتحاد الدولي للرياضات المدرسية، وهذه سابقة في تاريخ الرياضة المدرسية الجزائرية”.

وأردف إيزم:”للأسف، فرحتنا لم تكتمل، فقد تم تسجيل بعض السلوكات السلبية لبعض الرياضيين، اللذين خانوا ثقة الجزائر وفروا من بعثاتهم”.

وختم عبدالحفيظ إيزم:” فرار الرياضيين كان بتواطؤا أطراف مقربة إليهم داخليا وخارجيا، والقضية الآن لدى العدالة الجزائرية”.