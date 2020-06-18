عبد الحفيظ بلعباس: “مولودية وهران فريق “محڤور””

الرياضة
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عبد الحفيظ بلعباس: “مولودية وهران فريق “محڤور””
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر اللاعب الدولي الجزائري السابق عبد الحفيظ بلعباس، أن فريق مولودية وهران، مظلوم، لعدم استفادته من شركة وطنية.

وصرح عبد الحفيظ بلعباس، لتلفزيون “النهار”: “مولودية وهران الفريق الأول الممثل لأندية الغرب الجزائري، إلا أنه “محڤور”، لعدم استفادته من شركة”.

وأضاف الدولي الجزائري السابق: “من جهة أخرى على إدارة الفريق تسوية جميع الملفات الإدارية، لتشجيع الشركات على تولي الفريق”.

وتابع عبد الحفيظ بلعباس: “يجب تسوية وضعية الفريق، وفي حال قدوم أي شركة، ستكون هي المسؤولة على إدارة النادي، ولها الحق في الإستغناء عن جميع العمال الحاليين”.


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