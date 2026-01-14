عبد الحق بلعيد مدربًا جديدًا لأولمبي الشلف

أعلنت إدارة نادي أولمبي الشلف، اليوم، تعيين المدرب الشاب عبد الحق بلعيد على رأس العارضة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب فؤاد بوعلي.

وأكدت إدارة النادي، في بيان رسمي، أنه تم ترسيم وتنصيب عبد الحق بلعيد مدربًا رئيسيًا للفريق. معبرة عن ثقتها في قدرته على قيادة الأولمبي خلال المرحلة المقبلة وتحقيق الأهداف المسطرة.

كما تقدمت إدارة أولمبي الشلف بتمنياتها للمدرب الجديد بالتوفيق والنجاح في مهمته، متمنية له مسيرة موفقة رفقة الفريق في المنافسات القادمة.