عبد الحق بلعيد: “نطمح لتحقيق الفوز ضد شبيبة القبائل واهدائه لأنصارنا”

كشف مدرب أولمبي الشلف، عبد الحق بلعيد، عن طموحهم في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف شبيبة القبائل، لحساب الجولة الـ29 من البطولة، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح المدرب بلعيد، في هذا الخصوص: “نتمنى تحقيق الفوز في مباراتنا المقبلة ضد شبيبة القبائل، واهدائه لأنصارنا”.

كما أضاف: “شبيبة القبائل، فريق غني عن التعريف، والمباريات التي تجمعنا دائما تكون في المستوى”.

زتابع مدرب أولمبي الشلف، عبد الحق بلعيد: “نتمنى تقديم مردود في المستوى من أجل انهاء الموسم الجاري بأفضل طريقة”.

يذكر أن أولمبي الشلف، يستقبل غدا الأربعاء، شبيبة القبائل، بملعب “بومزراق”، ضمن الجولة الـ29 من البطولة المحترفة.