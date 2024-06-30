عبد الحق بن شيخة مدربا جديدا لشبيبة القبائل

حسم المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، وجهته الجديد، باختياره العدة للبطولة الوطنية من بوابة فريق شبيبة القبائل.

ونشرت شركة “موبيليس” المالكة لفريق شبيبة القبائل، اليوم الأحد، بيان عبر صفحتها الرسمية، رحبت من خلاله بالمدرب الجديد للشبيبة عبد الحق بن شيخة.

كما هنئ الرئيس المدير العام لشركة “موبيليس”، المدرب بن شيخة، على خياره الموفق، وتفضيله لـ”الكناري” على عروض أندية محلية، ودولية أخرى.

وفي الختام، أبدى الرئيس المدير العام لشركة “موبيليس”، شوقي بوخزاني، شكره للطاقم المسير لشبيبة القبائل، متمنيا لهم التوفيق، ومؤكدا دعم “موبيلس” لهم لاعادة شيبة القبائل لمنصة التتويجات.