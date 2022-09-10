عبد الحق بن شيخة يقود نهضة بركان للتويج بكأس السوبر الإفريقي
بقلم كريم تيغرمت
حقق المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، انجاز كبير، اليوم السبت، بقيادته لناديه نهضة بركان المغربي للتويج بكأس السوبر الإفريقي.
وتمكن عبد الحق بن شيخة، رفقة لاعبيه، من الإطاحة بنادي الوداد المغربي، بنتيجة 2-0، في نهائي كأس السوبر.
كما نجح المدرب الجزائري، من كتابة سطر جديد في تاريخ ناديه نهضة بركان، الذي يحقق لقب السوبر لأول مرة.
التتويج بالذهب، لحظات لا تُنسى من الفخر! 🤩
نهضة بركان يرفع كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه. 🏆#TotalEnergiesCAFSC | @RSBfootball pic.twitter.com/d3NHl9fqrg
— كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 10, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/2Zpsd