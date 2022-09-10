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الرياضة

عبد الحق بن شيخة يقود نهضة بركان للتويج بكأس السوبر الإفريقي

بقلم كريم تيغرمت
عبد الحق بن شيخة يقود نهضة بركان للتويج بكأس السوبر الإفريقي
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حقق المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، انجاز كبير، اليوم السبت، بقيادته لناديه نهضة بركان المغربي للتويج بكأس السوبر الإفريقي.

وتمكن عبد الحق بن شيخة، رفقة لاعبيه، من الإطاحة بنادي الوداد المغربي، بنتيجة 2-0، في نهائي كأس السوبر.

كما نجح المدرب الجزائري، من كتابة سطر جديد في تاريخ ناديه نهضة بركان، الذي يحقق لقب السوبر لأول مرة.

رابط دائم : https://nhar.tv/2Zpsd
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