عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية في حكومة أيمن بن عبد الرحمان

عين رئيس الجمهورية عبد المجدي تبون، اليوم الأربعاء، عبد الحكيم بلعابد وزيرا جديدا للتربية الوطنية خلفا لمحمد واجعوط.

وشغل بلعابد في وقت سابق هذا المنصب خلفا للوزيرة الأسبق نورية بن غبريط.

كما شغل بلعابد عدة مناصب سابقة في وزارة التربية الوطنية من بينها، الأمين العام بين 2015 و2019، رئيس الديوان بين 2013 و2015، مدير الدراسات في الأمانة العامة، مسشار الوزير، مدير مركزي لتسيير الموارد البشرية، مدير مركزي لتسيير الأنظمة المعلوماتية، مدير فرعي لتقييس الهياكل والتجهيزات، ومدير فرعي للتخطيط والخريطة المدرسية.

إضافة إلى منصب مدير التوجيه والتقويم والتكوين والامتحانات في إحدى مديريات التربية في ولاية الجزائر، ومدير عام “الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار”، ورئيس “مصلحة التوجيه والامتحانات”.

وتجدر الإشارة، إلى أن الوزير الجديد حاصل على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي عام 1988، ودبلوم في هندسة الحاسوب.