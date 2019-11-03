عبد الحكيم حمادي يودع طعنا لدى المجلس الدستوري بعد رفض ملف ترشحه

الوطني
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عبد الحكيم حمادي يودع طعنا لدى المجلس الدستوري بعد رفض ملف ترشحه
بقلم عبد الرحمن سالمي

أودع عبد الحكيم حمادي طعنا لدى المجلس الدستوري بعد قرار رفض ملف ترشحه لرئاسيات12 ديسمبر المقبلة من قبل سلطة الإنتخابات.

وحسب نسخة  تحوز”النهار أونلاين” فإن عبد الحكيم حمادي قد قدم طعنا لدى المجلس الدستوري اليوم لإعادة دراسة ملفه بعد رفض من سلطة الإنتخابات.

وأودع عبد الحكيم حمادي نسخة من قرار رفض الترشح و نسخة من طلب تسجيل الترشح، بالإضافة إلى نسخة من تبليغ قرار رفض الترشح.

كما أودع المعني نسخة من حسن السلوك والسيرة لوالده محمد بشير حمادي خلال الثورة التحريرية.

وحسب وصل الطعن فإن عبد الحكيم حمادي يعتبر ثالث مرشح يقوم بالطعن في قرار رفضم ملف ترشحه من قبل السلطة الوطنية للانتخابات


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=721582

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