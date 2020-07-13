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عبد الحكيم ذيب: “ما قاله بورعدة كلام غير مسؤول”

الرياضة
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عبد الحكيم ذيب: “ما قاله بورعدة كلام غير مسؤول”
بقلم كريم.تيغرمت

ردّ رئيس الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى، عبد الحكيم ذيب، على التصريحات الأخيرة للبطل الجزائري العربي بورعدة، معتبرا ماقله كلام غير مسؤول.

وصرح عبد الحكيم ذيب، لتلفزيون “النهار”: “بورعدة قال بصريح العبارة، أننا لم نوفر له أي شيء، وهذا كلام غير مسؤول”.

وأضاف: “نحن عملنا كل ما بوسعنا، لتوفير له كل ما يطلبه، من تربصات داخل وخارج الوطن، أجرينا له عمليتين جراحيتين بقطر، كما تابعناه خلال فترة النقاهة”.

وأكد في الأخير، رئيس الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى، عبد الحكيم ذيب، أنه تم توفير لبورعدة، كل ما طلبه.


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