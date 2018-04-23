عبد الحكيم عكا : إجراء 1783 محاكمة عن بعد منذ سنة 2015

بلغ عدد المحاكمات القضائية عن بعد منذ أكتوبر 2015 وإلى غاية شهر أفريل الجاري 1783 محاكمة.

وحسبما علم اليوم الاثنين لدى المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عل هامش زيارة العمل والتفقد لقطاع العدالة بالبيض .

أنه من بين العدد السالف الذكرتم “إجراء1780 محاكمة عن بعد داخل التراب الوطني سواء تعلق الأمربالاستماع للشهود أوالمحبوسين أوغيرهم .

فيما تم إجراء 3 محاكمات عن بعد بين القضاء الجزائري ونظيره من الخارج على غرار فرنسا”.

وكشف عبد الحكيم عكا أن هذه المحاكمات عن بعد “تأتي في إطار سياسة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية.

حيث ساهمت هذه المحاكمات في”ربح الكثير من الوقت والجهد وتسريع للمحاكمات في إطار تقريب العدالة من المواطن”.

مضيفا أن أن قطاع العدالة “يسعى إلى بلوغ أعلى درجات استعمال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في كل معاملاته القضائية.

وهذا من أجل تقريب قطاع العدالة من المواطن والقضاء نهائيا على المعاملات الورقية في القطاع.