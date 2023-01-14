قناة النهار عبد الحميد بورومة: قرار رئيس الجمهورية بتحويل إنجاز الملاعب إلى وزارة السكن سرّع في إنهائها بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جانفي 2023 - 21:57 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/P6Ajt اقرأ أيضا عبد الله هنين يوجه رسالة لأساتذة التعليم.. "نحن لا ننقص من حقكم ونكمّل بعضنا البعض" قناة النهار 04 جانفي "حصري لقناة النهار.. " ديدين كلاش" يكشف عن كليب عالمي رفقة الفنان المصري "محمد رمضان قناة النهار 29 ديسمبر شوفو حكايتي: أم عانت وما زالت تعاني في صمت بسبب تخلي اقرب الناس لها.. تعرفوا على قصتها المأساوية قناة النهار 01 جانفي "هكذا رد بوقرة بخصوص غياب المغرب عن الشان.. "الشعار يقول مرحبا قناة النهار 12 جانفي النهار تزور المصابين بمستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس بعد إنفجار مسكن قناة النهار 26 ديسمبر استحداث شباك لإقتناء التذاكر إلكترونيا بمحطة "خروبة" لنقل المسافرين قناة النهار 07 جانفي إنتاج السيراميك المحلي..نقطة تحول في الجودة والنوعية قناة النهار 14 جانفي صريح جدا: هذا هو الأثر الذي تركه الأساتذة الجزائريون في تلاميذهم .. قناة النهار 11 جانفي بوشيخي بوحوص: منظمة "بريكس" راجعة لخطاب الراحل هواري بومدين في السبعينات قناة النهار 26 ديسمبر حصاد سنة 2022.. سياسة ،إقتصاد ومجتمع.. أبو الفضل بعجي يفصل قناة النهار 31 ديسمبر