قناة النهار عبد الحميد بورومة: ملعب نيلسون مانديلا يمتلك 50 غرفة مجهزة لضمان أريحة الزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جانفي 2023 - 22:04 شارك غرِّد أرسل 48 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2q24n اقرأ أيضا صليحة شرفاوي: كل الملاعب تحتوي على مرافق ضخمة ونستطيع إستعمالها في الجانب السياحي أيضا قناة النهار 14 جانفي الرئيس تبون يشرف على تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببراقي قناة النهار 12 جانفي سطيف / وضع اللافتات الإشهارية بصفة عشوائية...ظاهرة تشوه المنظر العام قناة النهار 08 جانفي "مفيدة عداس: "الصديق الوحيد هو إبني وماعنديش ثقة في اي واحد قناة النهار 05 جانفي وزير التجارة يعلن عن إطلاق حملة محـ.ـاربة المنتوجات التي تحمل ألوان و رموز تمس بقيم المجتمع الجزائري قناة النهار 03 جانفي طالع هابط: تحية للمصلحة المركزية لمكافحة الإتجار الغير مشروع وكل مصالح الامن قناة النهار 25 ديسمبر صريح جدا: هذا هو الأثر الذي تركه الأساتذة الجزائريون في تلاميذهم .. قناة النهار 11 جانفي سهيل قسوم: الجزائر لديها كل الإمكانيات لمضاعفة النمو الإقتصادي والتحدي يبدأ بتشديد السياسة النقدية قناة النهار 02 جانفي 100 % صحة: تقنية تنظير القولون.. التشخيص والعلاج قناة النهار 14 جانفي لأول مرة بالجزائر زيت وسكر محليين 100 بالمئة..سيفيتال يفرج عن أضخم مشاريعه قناة النهار 14 جانفي