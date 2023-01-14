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عبد الحميد بورومة: ملعب نيلسون مانديلا يمتلك 50 غرفة مجهزة لضمان أريحة الزائر

بقلم النهار أونلاين
عبد الحميد بورومة: ملعب نيلسون مانديلا يمتلك 50 غرفة مجهزة لضمان أريحة الزائر
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