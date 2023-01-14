قناة النهار عبد الحميد بورومة: ملعب نيلسون مانديلا يحتوي على قاعات للتدريب ومطاعم ومرافق أخرى عالمية بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جانفي 2023 - 19:25 تحديث في 14 جانفي 2023 - 20:14 شارك غرِّد أرسل 46 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7nDlr اقرأ أيضا جثمان فقيد الإعلام الجزائري حمزة بركاوي يوارى الثرى بمقبرة الرغاية قناة النهار 11 جانفي الفريق أول السعيد شنقريحة يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول السنة الجديدة قناة النهار 31 ديسمبر شــــاهد.. هكذا تفقد وزيرا النقل والأشغال العمومية أنفاق ميترو الجزائر قناة النهار 05 جانفي طالع هابط: فلاحو طولقة ببسكرة يطالبون السلطات بربطهم بالكهرباء من أجل سقي محصولهم قناة النهار 10 جانفي الشيخ النوي: اللحم رجع ممنوع على المواطن الجزائري والكبدة حرام والموال ما عجبوش الحال قناة النهار 03 جانفي الأمين العام للكاف يُعجب بالمنشآت الرياضية في الجزائر وتقنية الفار ستتوفر في جميع مباريات الشان قناة النهار 11 جانفي طالع هابط: سكنات المدينة الجديدة سيدي عبد الله تغرق في مياه الصرف الصحي والمسؤول في خبر كان قناة النهار 25 ديسمبر الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية قناة النهار 30 ديسمبر "شاهد..درك النعامة يوقف شخص بحوزته ذخيرة حيّة و أكثر من 2 كلغ "كيف قناة النهار 12 جانفي الجلفة / نقوش صخرية لعصور ماقبل التاريخ بحاجة لترويج سياحي بمنطقة زكار قناة النهار 08 جانفي