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قناة النهار

عبد الحميد بورومة: ملعب نيلسون مانديلا يحتوي على قاعات للتدريب ومطاعم ومرافق أخرى عالمية

بقلم النهار أونلاين
عبد الحميد بورومة: ملعب نيلسون مانديلا يحتوي على قاعات للتدريب ومطاعم ومرافق أخرى عالمية
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