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عبد الحميد طمار: إستراتيجية الحكومة في تركيب السيارات غامضة

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عبد الحميد طمار: إستراتيجية الحكومة في تركيب السيارات غامضة
بقلم أحمد مراح

إستغرب عبد الحميد طمّار الوزير الأسبق للصناعة وترقية الإستثمار من السياسة التي تنتهجها الحكومة في مجال تركيب السيارات.

طمّار وخلال نزوله ضيفا في حصة، “ضيف الإقتصاد”، قال “أن سياسة الحكومة في قضية تركيب السيارات غامضة لم أفهمها لحد اليوم” .

خاصة وأنه لم يطلع على الملف.

 مضيفا أن الحكومة الجزائرية تقول أنها  شركات تركيب السيارات هي جزائرية بنسبة 90 بالمئة لكن الواقع يثبت العكس.

أين إعتبر أن إنشاء أكثر من 10 شركات لتركيب السيارات يعتبر قرار غير مفهوم بالنسبة اليه كوزير سابق ورجل إقتصادي.

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