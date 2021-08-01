عبد الحميد عفرا: طائرة درون جزائرية الصنع لمنع حرائق الغابات

كشف عبد الحميد عفرا مدير المندوبية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى،عن الشروع في تفعيل المخطط الوطني للمخاطر. كاشفا عن طائرة درون جزائرية الصنع تدخل حيز الخدمة في الثلاثي الأول من العام المقبل.

وقال عفرا خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر تعكف حاليا على إنتاج أوّل طائرة درون جزائرية الصنع 100 بالمائة. ستدخل الخدمة بداية من الثلاثي الاول من العام المقبل. وستستخدم هذه الطائرة التي تملك دقة تصوير عالية في حراسة الغابات. ضمن المخطط الوطني للمخاطر الكبرى الذي يعتمد على اربعة محاور تبدأ بالوقاية ثم التنبؤ وثالثا التدخل ثم العودة الى وضع أفضل .