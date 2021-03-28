عبد الحميد عفرة: الجزائر فقدت نصف مليون وظيفة مباشرة بسبب وباء كورونا

كشف عبد الحميد عفرة المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، أن متوسط الميزانية السنوية التي تخصصها الدولة للوقاية من المخاطر الكبرى وادارتها تبلغ 34 مليار دينار.

وأوضح عفرة، خلال إنطلاق أشغال ندوة حول إستراتيجية الوقاية وإدارة المخاطر الكبرى، أن هذا المبلغ ينفق على تعويض الضحايا وإصلاح الخسائر.

وأضاف، في نفس السياق، بان ثلاثة مخاطر كبرى رئيسية تواجه البلاد وهي الفيضانات، الزلازل وحرائق الغابات.

وأشار إلى أن هذه الميزانية ستكون أقل بكثير إذا ما أخذت الدولة على عاتقها 50 بالمئة من كلفة التأمين الموجه لـــ 6 ملايين أسرة.

من جهة أخرى، كشف عفرة، أن تفشي وباء كورونا تسبب في فقدان 500 ألف وظيفة مباشرة، دون احتساب الخسائر في الدائرة غير الرسمية.